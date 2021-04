Das in der Schule Fragen gestellt werden, liegt in der Natur der Sache. In Corona-Zeiten können jene allerdings so kniffelig sein, dass nicht nur die Lehrer Probleme mit der Antwort haben, sondern auch das Ministerium selbst. So ging es mit der Frage, ob ein Corona-Testergebnis als Nachweis zum Zutritt woanders gilt.

In Kaiserslautern stellt sich die Frage aufgrund der seit Freitag geltenden Allgemeinverfügung zwar nicht mehr. Aber trotzdem ist die Frage, die an der Meisterschule für Handwerker am Donnerstag aufkam, nicht unberechtigt: Wenn ein Schüler bei dem morgendlichen Eigentest in der Schule ein negatives Ergebnis bekommt, darf es dies dazu nutzen, um zum Beispiel eine Außengastronomie am selben Tag zu betreten? Darf – oder muss gar – die Schule ihm eine Bescheinigung darüber ausstellen zur externen Verwendung?

Auf diese Frage versuchte ein Lehrer der Meisterschule für Handwerker eine Antwort zu bekommen. Seine Recherche im Internet ließ ihn vermuten, dass dies tatsächlich so sein könnte. Denn unter den „A - Z Corona-Regeln“ auf der Seite der Landesregierung fand er den Hinweis: „Sie müssen den Selbsttest vor dem Betreten der Einrichtung in Anwesenheit einer von dem Betreiber der Einrichtung beauftragten Person durchführen. Der Betreiber der Einrichtung hat Ihnen auf Verlangen das Ergebnis und den Zeitpunkt des Selbsttests zu bestätigen.“ Und weiter unten heißt dann: „Sie können die Testpflicht auch erfüllen, in dem Sie diese Bestätigung einer anderen Einrichtung über eine höchstens 24 Stunden alte negative Testung vorlegen.“ Zudem verweist ein Link auf ein Formular für eine Test-Bescheinigung.

Der Lehrer bekommt eine bejahende Mail vom Ministerium

In den Schulen werden – ebenso wie in Betrieben, vor dem Besuch von Außengastronomie oder je nach Inzidenz bei Friseuren – Selbsttests durchgeführt, und zwar unter den Augen der Lehrer oder der Einrichtung, die man besuchen möchte. Alternativ gilt als Zugangsberechtigung ein Zertifikat einer vom Land beauftragten Teststelle; dort nimmt geschultes Personal den Schnelltest vor.

Um nun sicher zu gehen, ob tatsächlich auch ein Selbsttest aus der Schule als Zertifikat gilt – und vor allem, wie Schulen einen solchen zusätzlichen Aufwand bewältigen sollen und wer unterschriftsberechtigt ist –, wandte sich der Lehrer per Mail ans Bürgerbüro der Staatskanzlei. Aus dem Bildungsministerium erhielt er dann die Antwort, „dass seitens des BM keine Einwände bestehen, wenn Sie die entsprechenden Bestätigungen erteilen“.

Die Pressestelle kommt zu anderem Ergebnis

Die mit derselben Frage konfrontierte Pressestelle des Bildungsministeriums kam jedoch zu dem Schluss, dass Schulen „keine Zertifikate über Testergebnisse ausstellen, die sich dann als Zugangsberechtigung für andere Orte eignen“. „Die Schulen sollen sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren, denn durch das Testen entfällt ja schon Unterrichtszeit“, erläutert Sprecherin Simone Schmidt. Eine Lehrkraft können nicht rechtssicher von derzeit maximal 15 Personen die Testung beaufsichtigen, abgesehen von dem administrativen Aufwand.

Bei der Vielzahl der Anfragen derzeit sei es bei der Antwort an die Schule zu einem Missverständnis gekommen. Alle relevanten Stellen seien über den aktuellen Stand informiert worden. Sowie auch die Schule, was jene bestätigt.

Die Frage, ob eine Gastronomie ebenso keine Zertifikate für den externen Gebrauch ausstellen dürfe, wurde am Freitag nicht mehr geklärt. Das Gesundheitsministerium verwies die Anfrage ans Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, das erst am Montag antworten werde.