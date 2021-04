Neben den kostenlosen Bürger-Schnelltests am Wochenende wird nun auch eine mobile Teststation jeden Mittwoch in der Dansenberger Ortsmitte zur Verfügung stehen. Jeweils von 12.30 bis ungefähr 16 Uhr ist Apotheker Christian Brand, Inhaber der Schiller-Apotheke, in der Ortsmitte Dansenbergs, um Kinder und Personal der beiden Kitas – der städtischen Einrichtung „Willi Winzig“ und der protestantischen Kita – zu testen. „In diesem Zeitraum können auch Bürger für einen Test kommen“, freut sich Ortsvorsteher Franz Rheinheimer über das Angebot. Eine Anmeldung ist nicht nötig, ein wenig Zeit sollte mitgebracht werden. Der exakte Standort in der Ortsmitte entscheide sich erst noch, er werde jedoch ausgeschildert sein, verspricht Rheinheimer. Rund 100 Kita-Kinder können so getestet werden. Zusammen mit der mobilen Teststation von Anne Verlage, Inhaberin der Bännjerrück-Apotheke, immer samstags von 15 bis 16 Uhr im protestantischen Gemeindehaus, Hautzenbergstraße 6, stehen nun wöchentlich zwei Testtermine in Dansenberg zur Verfügung. Verlage hatte laut Rheinheimer keine Kapazitäten für einen weiteren Testtag.