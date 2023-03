Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Kampf um den Klassenerhalt in der A-Junioren-Bundesliga gastiert der 1. FC Kaiserslautern am kommenden Sonntag (14 Uhr) beim SSV Ulm. In der Tabelle hat der FCK derzeit acht Zähler mehr auf dem Konto als der Kontrahent. Nicht nur deshalb lastet der Druck am Wochenende eher auf der Heimmannschaft.

„Wir haben noch sechs Saisonspiele, in denen alles möglich ist. Deshalb können wir bei uns noch nicht von einem „Muss“-Sieg sprechen. Für Ulm dagegen steht mehr auf dem Spiel.