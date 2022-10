Die A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern hat souverän die nächste Runde des Verbandspokals erreicht. Gegen U19-Landesligist SG Morlautern/Otterberg gewannen die Roten Teufel mit 15:0 (8:0).

Auf dem Kunstrasenplatz in Morlautern war von Beginn an ein deutlicher Klassenunterschied zu sehen. Der Regionalligist gab direkt den Ton an und erzielte bereits in der ersten Spielminute die Führung. Bis zur Halbzeitpause schoss der Favorit ein 8:0 heraus. Sieben weitere Tore nach dem Wechsel besiegelten den auch in dieser Höhe verdienten 15:0-Endstand.

Die Mannschaft von Alexander Bugera trat überwiegend mit Spielern aus der zweiten Reihe an und wechselte nach der Pause auch einige Akteure aus der U17 ein. „Die Jungs haben das Pokalmatch wirklich sehr gut angenommen und von Anfang an richtig Gas gegeben. Ich habe aber auch nix anderes erwartet und bin dementsprechend zufrieden mit meinem Team“, erklärte Bugera nach dem Abpfiff.

Überragender Akteur war an diesem Abend Muhammed Zor, der sieben Treffer zum Kantersieg beisteuerte. Außerdem trafen Ousmane Sannoh (2), Luis Breitenbruch (2), Ben Reinheimer, Drini Miftari, Henri Werner und Dario Tuttobene. Das nächste Ligaspiel bestreiten die A-Junioren erst am 30. Oktober beim Schlusslicht TV Mainz.