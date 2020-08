Obwohl sich seit Samstag jeder, der aus dem Ausland nach Deutschland einreist, innerhalb von 72 Stunden kostenlos auf das Coronavirus testen lassen kann und Einreisende aus Risikostaaten sogar dazu verpflichtet werden sollen, ist offenbar noch nicht klar, wo diese Tests in unserer Region genau stattfinden sollen. „Das Land Rheinland-Pfalz hat noch nichts geregelt“, kritisiert Peter Schmidt (FWG), Leiter des Corona-Krisenstabs für Stadt und Landkreis, auf die RHEINPFALZ-Anfrage nach den Anlaufstellen für die testwilligen Bürger. Nicht die Gesundheitsämter – und damit auch nicht das Corona-Testzentrum in Schwedelbach – seien zuständig für die Tests, sondern die niedergelassenen Ärzte, die von den Kassenärztlichen Vereinigungen betriebenen Testzentren sowie die von diesen beauftragten labormedizinischen Leistungserbringer, zitiert Schmidt eine im Bundesanzeiger veröffentlichte Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Demnach könnten sich Bürger für Tests in Kaiserslautern an die Praxen Kirsten Höhn, Petra König und ab 7. August auch an Regina Mayer-Berger wenden. In Landstuhl nennt der Corona-Krisenstab die Praxis Rainer Schneider und in Otterbach das MVZ am Hang als Anlaufstellen. Ob es künftig dabei bleibt oder das Gesundheitsamt doch mit ins Boot kommt, ist aber derzeit noch unklar, denn: „Die kommunalen Bestimmungen erlassen die Länder und diese entscheiden ganz unterschiedlich“, sagt Peter Schmidt und will sich darum bemühen, möglichst schnell in Mainz Klarheit über die in Rheinland-Pfalz gültigen Regelungen zu erlangen.