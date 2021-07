Auf dem Landstuhler Friedhof gibt es eine neue Form der Bestattung: das Rasenurnengrab. Die Gräber sollen im oberen Bereich nahe der Gerätehalle an der dortigen Rotbuche ausgewiesen werden, beschloss der Stadtrat am Dienstagabend einstimmig. Auf den Gräbern ist kein Schmuck und keine Bepflanzung zugelassen, erläuterte Bürgermeister Ralf Hersina (SPD). Denn für die Pflege ist die Stadtgärtnerei zuständig. Daher erhielten die Gräber lediglich eine Abdeckplatte, so dass die Stadtgärtner mit dem Rasenmäher ohne Hindernis über die Wiese gehen könnten. „Ein tolles zusätzliches Angebot“, befand die CDU-Fraktion und wies darauf hin, dass sie dies „seit Jahren gefordert“ habe und sich jetzt darüber freue, „dass es endlich umgesetzt wird“.