Dem Konzept für den Neubau eines Radwegs zur Nachbargemeinde Otterberg stimmten die Otterbacher Ratsmitglieder am Dienstagabend zu. Der Vertreter des Büros Werkplan aus Kaiserslautern erläuterte, dass der Radweg mit einer Breite von zweieinhalb Metern angelegt werden soll. Die vorgesehene Asphaltbahn werde auf beiden Seiten flankiert von einem jeweils 50 Zentimeter breiten Bankett. Ergänzend zum geplanten Radweg-Ausbau auf einer Länge von etwa zweieinhalb Kilometern schlug der Planer vor, entlang der Strecke Sitzbänke aufzustellen. Des Weiteren präsentierte er mögliche Sicherungen für die späteren Benutzer. Vor Einmündungen in stärker befahrene Straßen sei beispielsweise ein aufgemaltes „Vorfahrt-achten-Schild“ oder eine Linien-Verschwenkung mit gekennzeichneter „Stopp-Linie“ denkbar. Die Baukosten würden sich für die Gemeinde Otterbach auf etwa 531.000 Euro belaufen. Dabei müssten die nun zu beantragenden Fördergelder am Ende von dieser Summe abgezogen werden. In der Abstimmung votierte ein Ratsmitglied gegen die vorgestellte Planung, zwei Mandatsträger enthielten sich.