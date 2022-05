Nach dem Bauausschuss hat am Mittwoch auch der Ortsbeirat Einsiedlerhof dem Bau eines beidseitigen Rad- und Gehweges in der Von-Miller-Straße zwischen der Einmündung Jacob-Pfeiffer-Straße und dem Bahnübergang am neuen Logistik-Zentrum von Amazon zugestimmt.

Wie die RHEINPFALZ am 2. Mai bereits berichtete, handelt es sich um eine großzügig ausgebaute Industriestraße, die Auto- und Fahrradfahrer sich bisher teilen. Am Straßenrand parken schwere Lastwagen. Die Straße diene sowohl der Erschließung der anliegenden Gewerbegrundstücke als auch der Anbindung an die A6 und das übergeordnete Straßennetz der Stadt Kaiserslautern, erläuterten die Radverkehrsbeauftragte der Stadt Julia Bingeser und der Verkehrsplaner Matthias Sann des Referats Tiefbau und Stadtentwicklung.

Drei Meter breiter Radweg

Aktuell verfügt die Straße demnach über keine Radverkehrsanlagen, weist jedoch einen hohen Anteil an sowohl ruhendem als auch fahrendem Schwerverkehr auf. Für Radfahrer komme es immer wieder zu gefährlichen Situationen im Zuge der Lkw-Ein- und Ausparkvorgänge, ebenso im Bereich unübersichtlicher Ein- und Ausfahrten zu den einzelnen Betrieben. Als Bestandteil einer Ost-West-Verbindung für den Radverkehr, der viele Betriebe erschließt und für Ein-/Auspendler aus Richtung Landstuhl/Kindsbach von Bedeutung ist, ebenso für Radpendler von Norden aus Richtung Mackenbach, soll diese Lücke im Radwegenetz der Stadt Kaiserslautern jetzt durch jeweils drei Meter breite, von der Fahrbahn abgesetzte Rad- und Gehwege auf beiden Seiten geschlossen werden.

Gefragt nach dem zeitlichen Rahmen antworteten die Planer, dass die Stadt eventuell noch in diesem Jahr eine Förderung im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung über das Sonderprogramm „Stadt und Land“ beantragen und dann 2023 mit den Bauarbeiten beginnen könne. krh