Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fragen und Antworten: Der TuS Dansenberg II kämpft in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar um den Klassenerhalt. Die Mannschaft von Trainer Theo Megalooikonomou hat die Rote Laterne durch ein Remis beim TV Nieder-Olm zwar abgegeben, schwebt elf Spieltage vor dem Ende der Saison aber nach wie vor in akuter Abstiegsgefahr. Am Samstag (16.30 Uhr) steht in der Layenberger Sporthalle das Pfalz-Derby gegen den ambitionierten Tabellensechsten TV Offenbach auf dem Programm.

Was hat sich seit dem Trainerwechsel Mitte November getan?

Als der Vertrag mit Trainer Sebastian Wächter im November 2022 in beiderseitigem Einvernehmen nach nur einem Sieg aus den ersten neun