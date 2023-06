Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was für eine Show! Am Donnerstag machte italienischer Vollblut-Punk die Runde im Kuseler Kinett. Die feurigen Musiker von Los Fastidios ließen die kleine Schar von Zuhörern gegen all das Schreckliche in der Welt anfeiern! Ab 22 Uhr hieß es: Tanzschuhe ausgepackt und losgefetzt!

Es war unmöglich! Unmöglich, an diesem Abend ruhig und gesittet in einer dunklen Ecke im Kinett zu stehen und nicht die von Pandemie & Co. eingerosteten Hüften zu schwingen.