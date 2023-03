Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Pfalztheater hat erstmals die Position einer „Artist in Residence“ eingerichtet. Erhebliche Mittel schießen die Pfalztheaterfreunde zu. Erste Inhaberin des Amts ist die anglo-rumänische Pianistin Alexandra Dariescu. Ein Konzert an der Lauter hat sie Ende Oktober gegeben, das nächste findet am Tag vor Heiligabend statt. Im RHEINPFALZ-Gespräch schwärmt sie vom Enthusiasmus der Lauterer.

Gemeinsam mit dem Orchester des Theaters, das neuerdings Pfalzphilharmonie heißt, gab sie ihr Lautern-Debüt auf dem neuen Konzertflügel aus dem noblen Haus Fazioli. Über