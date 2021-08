Die Polizei warnt vor gefälschten Inkasso-Schreiben, die derzeit in Stadt und Kreis Kaiserslautern kursieren. Ein Kreisbewohner wurde von den Betrügern bereits um sein Geld geprellt.

Vergangene Woche hatten sich mehrere Bürger bei der Polizei gemeldet, die solche Schreiben per Post erhalten hatten. In den Briefen – alle hatten den identischen Absender – ging es laut Polizei um ein angebliches Gewinnspiel-Abo in der Lotterie „Eurowin24 – Euro Jackpot 6/49“. Die Empfänger der Schreiben wurden aufgefordert, ihre Abo-Beiträge in Höhe von 268,46 Euro zu begleichen. Die meisten Adressaten erkannten das Schreiben als Fälschung und waren sich sicher, kein Abo abgeschlossen zu haben, teilte die Polizei mit. Lediglich ein 64-jähriger Mann aus dem Landkreis, der in der Vergangenheit schon an solchen Gewinnspielen teilgenommen hatte, fürchtete, er habe vergessen, ein Abo zu kündigen. Er überwies deshalb den Betrag und versuchte anschließend, die angebliche Inkasso-Firma zu kontaktieren. Als alle Kontaktversuche scheiterten, fand er heraus, dass die angegebene Telefonnummer nicht vergeben war.