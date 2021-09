Das SOS Kinderdorf Kaiserslautern, der Deutsche Kinderschutzbund Orts- und Kreisverband Kaiserslautern und das Referat Jugend und Sport wollen mit der Plakataktion „Kinderrechte sind Grundrechte“ die Kinderrechte in die Öffentlichkeit bringen.

Jedes Jahr am 20. September wird in Deutschland der Weltkindertag gefeiert. In diesem Jahr steht er unter dem Motto: „Kinderrechte jetzt!“ Denn gerade durch die Corona-Pandemie wurde deutlich, dass Kinder und ihre Belange kaum gehört werden. Umso wichtiger ist es, schreibt die Stadtverwaltung, auf die Situation der Kinder und Jugendlichen aufmerksam zu machen. Das Motto des Weltkindertages soll dabei im Wahljahr unterstreichen, wie dringlich es ist, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern und damit die Weichen für ein kinderfreundliches Deutschland zu stellen.

Die Aufnahme der Kinderrechte in Artikel 6 des Grundgesetzes unterstützen die Kooperationspartner. Daher stehen seit Mittwoch im Stadtgebiet Kaiserslautern Plakate, auf denen vier ausgewählte Kinderrechte exemplarisch für die in der UN-Kinderrechtskonvention verankerten Rechte zu sehen sind. Die Plakate werden noch bis zum 29. September in der Stadt zu sehen sein.