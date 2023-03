Ein Pizzafahrer ist am Freitagabend seines Rollers erleichtert worden. Der 21-jährige Lieferant hatte seinen Roller kurz vor 23 Uhr vor einem Anwesen in der Kantstraße abgestellt, um dort eine späte Essenslieferung zuzustellen. Noch auf dem Rückweg zu seinem Roller konnte er hören, wie dieser gestartet wurde und in unbekannte Richtung wegfuhr. Die hinzugerufenen Streifen fahndeten umgehend nach dem Roller – vergeblich. Sie konnten die Täter nicht aufgreifen und stoppen.