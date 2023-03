Jetzt steht es fest: Am Freitag, 28. April, feiert die Donizetti-Oper „Der Liebestrank“ im Zirkuszelt auf der Wiese neben dem Kaiserslauterer Warmfreibad Premiere. Eine weitere Premiere wird zuvor mit dem Stück „Das Licht im Kasten“ von Elfriede Jelinek am Donnerstag, 6. April, begangen.

Wie das Pfalztheater weiter mitteilt, sind neben diesen beiden Premieren auch Karten für die Aufführungen des Jelinek-Stückes am Dienstag, 11. April, und der Donizetti-Oper am Dienstag, 2. Mai, erhältlich. Zu beachten sei, dass in allen vier Vorstellungen bereits das Premierenabo und das „After Work“-Abo eingebucht ist. Alle Abonnenten werden schriftlich benachrichtigt und müssen sich lediglich bei Terminproblemen an der Theaterkasse melden, so das Pfalztheater. In den nächsten Tagen sollen weitere Vorstellungen in den Verkauf gehen, kündigt Pressesprecher Günther Fingerle an. Freiverkaufskarten sind wie gewohnt erhältlich über www.pfalztheater.de, Vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de oder Telefon 0631 3675209.