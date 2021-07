Die U17-Junioren des 1. FC Kaiserslautern haben einen neuen Trainer. Der langjährige Bundesliga- und Zweitligaprofi Peter Neustädter, zuletzt U17-Trainer beim SV Wehen Wiesbaden, hat das Amt für die Saison 2021/22 übernommen. Am Montagabend leitete er die erste Einheit auf dem Fröhnerhof. „Wir haben innerhalb von wenigen Minuten Gespräch gemerkt, dass das sehr gut passen wird“, sagte Uwe Scherr, Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der Roten Teufel, als er den „sehr erfahrenen Trainern“ der B-Jugend vorstellte.

Peter Neustädter wurde in der damaligen Sowjetunion geboren und wurde dort zum Fußballprofi. 1992 kam der Abwehrspieler, der 1988 mit Dnipro Dnipropetrowsk Sowjetmeister geworden war, nach Deutschland und verbrachte die darauffolgenden 13 Jahre im deutschen Profifußball. Für den Karlsruher SC, den Chemnitzer FC und den 1. FSV Mainz 05 lief er unter anderem in 16 Bundesliga- und 256 Zweitligapartien auf.

Erfahrungen als Trainer

Am Mainzer Bruchweg begann er auch seine Trainerkarriere, zunächst als Spielertrainer, dann als Trainer der Zweiten Mannschaft, die er von 2005 bis 2010 betreute. Es folgte eine Trainerstation beim damaligen Regionalligisten TuS Koblenz, ehe Neustädter Erfahrungen im Ausland auf Funktionärsebene sammelte und als Sportdirektor und Leiter der Nachwuchsabteilung bei Ravan Baku in Aserbaidschan und bei Qairat Almaty in Kasachstan tätig war. In den vergangenen beiden Jahren war Peter Neustädter Coach der U17 des SV Wehen Wiesbaden, das in der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest antritt. Peter Neustädter übernimmt die Nachfolge von Daniel Paulus, der zum 1. FC Nürnberg gewechselt war.