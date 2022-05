Wegen „nicht angepasster Geschwindigkeit“ ist in der Kaiserslauterer Burgstraße am Samstag ein 23-Jähriger mit seinem Auto von der Straße abgekommen – das ist eine Polizeiformulierung für: „Der 23-Jährige war deutlich zu schnell unterwegs.“

Nach Angaben der Polizei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto, so dass sich der Wagen drehte und selbstständig in einem Bushaltestellenhäuschen „parkte“. Nur wenige Zentimeter vor der Glasscheibe des Wartehäuschens kam das Auto passgenau zum Stehen. Eine Sitzbank wurde allerdings in Mitleidenschaft gezogen. Ein Metallteil der Bank bohrte sich in einen Kotflügel des Autos. Mit einem Trennschleifer entfernte die Feuerwehr das Metallstück. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 2500 Euro. Gegen den Fahrer leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Der 23-Jährige muss mit einem teuren Bußgeld rechnen.