Die Gesundheitsbranche befindet sich im digitalen Umbruch, und die Pandemie sorgt für einen weiteren Digitalisierungsschub. Beim vierten eHealth Symposium Südwest am Mittwoch, 27. Januar, stellen Experten innovative Lösungen zum Einsatz digitaler Technik im Gesundheitsbereich vor.

Das Motto der Veranstaltung, die in diesem Jahr erstmals als Online-Event stattfindet, lautet: „Digitalisierung als Treiber für eine bessere medizinische Versorgung“. Auf dem Programm steht zum Beispiel ein Vortrag von Professor Burghard Schumacher zum Thema „Smart Glasses“. Der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 2 am Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern erläutert, wie in der Kardiologie eine digitale Datenbrille zum Einsatz kommt. Weitere Themen sind „Kann eine künstliche Intelligenz 32.000 Therapien erkennen?“, eine Kodierunterstützung für OP-Berichte oder eine „Effiziente Patientenüberleitung“ mit einer intelligenten Entlass- und Überleitungsplattform.

Das eHealth Symposium bietet Vertretern von Krankenhäusern, niedergelassenen Ärzten, Wirtschaftseinrichtungen, Forschungsunternehmen, Start-ups und forschenden Medizinern einen Überblick über Entwicklungen im Bereich elektronischer Gesundheit.