Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Abwechslung in den Alltag bringt sie allemal. Doch fürs Vergnügen alleine ist die Spielekonsole für Senioren nicht konzipiert. Wenn sich pflegebedürftige Menschen beim Videospiel amüsieren, wird damit auch ein therapeutischer Zweck verfolgt. Dies ist Anspruch der neuen Memore Box, über die in Lautern und Umgebung nur das Kessler-Handorn-Haus in Siegelbach verfügt.

An Tagen wie diesen – da sich der Herbst von seiner schönsten Seite zeigt – bleibt der große Bildschirm selbstverständlich dunkel. Da stehen Spaziergänge