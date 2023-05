Noch ein Punkt fehlt der zweiten Herrenmannschaft des TuS Dansenberg zum Klassenerhalt in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Den will das Team des Trainerduos Theo Megalooikonomou/Patrick Schulze am Samstagabend im Auswärtsspiel bei der SG Saulheim holen (Anpfiff 19 Uhr).

Für die Rheinhessen, die im Tabellenmittelfeld rangieren, ist die Saison mehr oder weniger gelaufen. Dennoch wird die SG keine Geschenke verteilen, zumal sie sich noch Hoffnungen macht, die Saison in der oberen Tabellenhälfte abzuschließen. Dabei kommt es zu einem Wiedersehen mit den beiden Ex-Dansenbergern Christopher Klee und Simon Egelhof.

Das Hinspiel endete mit einer 25:28-Heimniederlage für den TuS. Beste Werfer der Dansenberger waren damals mit jeweils vier Treffern Steffen Kiefer und Henry Hofmann. Nach einer starken ersten Halbzeit auf Augenhöhe, verschlief der TuS den Start in die zweite Hälfte komplett und ließ den Gegner davonziehen. Ein Muster, dass sich wie ein roter Faden durch die gesamte Saison zog. Das will die junge Mannschaft diesmal besser machen und sich nicht erneut nach der Pause den Schneid abkaufen lassen.

Wichtig: Kreise von SG-Spielmacher Weber stören

Außerdem gilt es, die Kreise von SG-Spielmacher Darren Weber einzuschränken. Er war im Hinspiel mit elf Treffern der spielentscheidende Saulheimer. Fehlen wird weiterhin Henry Hofmann, der mit einem Bänderriss im Sprunggelenk noch länger auszufallen droht. Unklar ist, ob der angeschlagene Steffen Kiefer zur Verfügung stehen wird. Seine Präsenz und Wurfstärke wurden in der letzten Partie gegen die VTZ Saarpfalz schmerzlich vermisst.

Mit einem Sieg oder Unentschieden wäre der Klassenerhalt gesichert, doch selbst bei eine Niederlage könnte es in Abhängigkeit von den Ergebnissen der direkten Konkurrenz am Ende reichen. Klar ist, die Schwarz-Weißen wollen den Abstieg aus eigener Kraft verhindern und mit einer deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche mit Nachdruck unter Beweis stellen, dass Sie zurecht in der Oberliga RPS bleiben werden.