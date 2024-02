Der Dartverein Kaiserslautern muss am fünften Bundesliga-Spieltag beim Darts Pub Walldorf antreten. Dabei trifft er am Samstag auf die Tabellennachbarn, den Dartclub Torpedos auf Rang fünf und den Gastgeber auf Rang sieben. Der DC Nostradartmus hingegen kämpft in zwei Spitzenspielen um einen Endrundenplatz.

„Es wird keine leichte Aufgabe“, so Mannschaftsführer Ralf Schehrer. Denn Walldorf steht mit zwei Siegen auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Bei einem Sieg der Nordbadener würden sie an der Mannschaft aus der Barbarossastadt vorbeiziehen. Drei Sieg wie Kaiserslautern hat auch der Dartclub Torpedos aus Geiersthal, aber dazu noch ein Unentschieden. Der Aufsteiger schlägt sich schon recht wacker, zu Platz vier, der zur Teilnahme an der Endrunde berechtigt, ist es nur ein Punkt und auf diesem Platz liegt der Dartclub Nostradartmus Kaiserslautern.

Dieser spielt am Wochenende in seinem Domizil in Hüthers Holzmühle in Thaleischweiler-Fröschen ab 12 Uhr gegen den Tabellenzweiten, den Dartclub Dortmoor Darmstadt. Das Team um Mannschaftsführer Andreas Altmeier muss all seine Stärken und Möglichkeiten aufbieten, um zu punkten. Dies gilt auch gegen die Dart-Fabrik Leipzig, derzeit Dritter in der Gruppe Süd der Dart-Bundesliga.

Gerangel um vierten Platz

Der Dartclub Nostradartmus muss punkten, um auf dem vierten Platz zu bleiben. In der Tabelle hat der Karlsruher Sportclub als Tabellenführer alle acht Spiele gewonnen, und auch die beiden nächsten Mannschaften, der Dartclub Dartmoor Darmstadt und die Dart-Fabrik Leipzig dürften sicher in der Endrunde sein. Deshalb wird es ein großes Gerangel um den vierten und letzten Platz dieser Gruppe geben. Und da sind die Abstände derzeit ganz gering. Zwischen dem letzten Rang der Teilnahmeberechtigung und dem ersten Abstiegsplatz sind lediglich vier Punkte.