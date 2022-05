Beim 10. Internationalen Schwimmfest im Ramsteiner Freizeitbad Azur nahm der Kaiserslauterer Schwimmklub KSK als punktbeste Mannschaft den Klaus-Layer-Gedächtnis-Pokal zum wiederholten Male im Empfang.

Mit am Start waren Mannschaften aus Saargemünd, von Blauweiß Pirmasens, Delfin Grünstadt, SC Wörth, SSG Saar Max Ritter, DLRG Ramstein und des ausrichtenden Vereins Aquakids.

„Für die kleinen Schwimmer der Jahrgänge 2013 und jünger war es ein Riesenerlebnis, beim ersten Wettkampf zu starten. Die Eltern und Großeltern waren oft nervöser als der Nachwuchs“, berichtet der Vorsitzende der Aquakids, Gerd Backhaus, über das Geschehen am Beckenrand, bei dem neben den erfahrenen und alten Schwimmhasen eben auch die Jüngsten dabei sein konnten.

Der magische Moment

Für Backhaus war eines der besonders schönen Erlebnisse der „magische Moment“, als Niels Bauer, ein „Hausgewächs“, auf den 100 Metern Freistil die Grenze von einer Minute unterschwimmen konnte. Niels Bauer, Jahrgang 2008, schlug nach den 100 Metern mit 0:59,36 an.

Ohnehin gab es so manche Bestleistungen bei vielen der Schwimmerinnen und Schwimmer und es gab auch das Miteinander etwa in den Familienstaffeln. Hier hatte am Ende die KSK-Familie Wagner knapp die Nase vor der Aquakids-Familie Bauer.