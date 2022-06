Am Dojo des Teikyo-Karate Team Kaiserslautern prangt eine neue Plakette: Koshinkan Landesstützpunkt Rheinland-Pfalz, Deutscher Karate Verband, steht drauf.

Mit der Ausweisung als Landesstützpunkt zeichnet der Karateverband die bisher an diesem Standort geleistete Arbeit und die nationalen und internationalen Erfolge der Teikyo-Cheftrainer und Dojoleiter Mandy und Uwe Schwehm aus. Durch die offizielle Anerkennung soll natürlich auch der Grundstein für weitere Erfolge im rheinland-pfälzischen Karatesport gelegt werden.

Was aber bedeutet „Koshinkan“? Karate ist nicht gleich Karate. Im Hause des Deutschen Karate Verbandes (DKV) versammeln sich zahlreiche Stilrichtungen, die mehr oder weniger stark ausgeprägt sind. Mitunter betragen die Unterschiede von Stilrichtung zu Stilrichtung nur Nuancen. Die Rede ist von Shotokan, Wado-Ryu, Goju-Ryu oder Shito-Ryu, um nur einige zu nennen.

Tradition bewahren

Koshinkan Karate zählt dabei zu den ganz großen Stilrichtungen im Deutschen Karate Verband und erkennt alle im DKV erworbenen Graduierungen an. Der Name bedeutet übersetzt etwa so viel wie „Die Tradition bewahren, ohne zeitgemäße Veränderungen zu vernachlässigen“.

Hinter der Stilrichtung, die als eine konsequente Fortführung aller traditionellen Richtungen gilt, verbirgt sich die Karategrundschule, der Kampf (Kumite), Selbstverteidigung und Kata und wird von den jeweiligen Trainern mit individuellen methodischen Wegen, vor allem aber praxisorientiert umgesetzt.

Volker Schwinn (8. Dan) überreichte in Vertretung des Koshinkan-Bundesvorsitzenden Hans Wecks die Ernennungsurkunde zum Landesstützpunkt an Mandy und Uwe Schwehm.

Karate-Hochburg

Für Leistungssportler wird Kaiserslautern damit immer mehr zur Hochburg für Karate. So ist der Budokan Karateverein bereits Landesstützpunkt in der Karate Disziplin Kata. Außerdem ist beim Deutschen Karate Verband nun auch ein Bundesstützpunkt in Kaiserslautern am Dojo des Teikyo-Karate Teams, dem Heimverein des Bundestrainers Jonathan Horne, im Gespräch.