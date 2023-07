Einst waren sie an Hauswänden und Zäunen angebracht und ließen Kinderherzen höher schlagen. Doch die Zeit der Kaugummiautomaten mit den bunten Kugeln ist vorbei. Was aus umgestalteten Kaugummiautomaten werden kann, demonstriert(e) die Volkshochschule vor dem Eingang der Stadtbibliothek in der Klosterstraße. Dort hatte Michael Staudt, der Leiter der Volkshochschule, einen knallgelben Bienenfutterautomaten aufstellen lassen. Doch keine zwei Wochen hat der Bienenautomat der Volkshochschule in der Klosterstrasse überlebt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Wochen wurde der Automat „mit roher Gewalt aus dem betonierten Untergrund gerissen und umgelegt“.

Dabei ging es der VHS mit der Aufstellung des Automaten darum, etwas für das Überleben von Bienen zu tun: Im Stil eines früheren Kaugummiautomaten kann man für 50 Cent Kugeln mit Blumensamenfüllungen einschließlich Pflanzanleitung ziehen. Die leeren Kugeln aus Plexiglas können in einem seitlich angebrachten Behälter in Form eines Briefkastens wieder zurückgegeben werden. „Unsere Stadt soll aufblühen“, so Staudt. „Mit dem Bienenfutterautomat wollen wir etwas fürs Auge und für Bienen tun.“ In den Kapseln befinden sich mehrjährige und zweijährige Blumensamen, die regional gezogen und auch für unsere Region bestimmt sind.

Die Blumensamen können im heimischen Garten oder in Balkonkästen ausgesät werden. Sechs bis acht Wochen benötigen die Samenkörner, bis sie aufgehen und ihre Blütenpracht entfalten. „Erste Samen wurden bereits auf der Grünanlage um den Bienenfutterautomat verteilt“, berichtet, VHS-Fachbereichsleiterin Susanne Zens. Nach und nach soll der Bereich mit bienen- und insektenfreundlichen Pflanzen begrünt werden.

Bienenrettung aus ehemaligen Kaugummiautomaten gibt es seit Anfang 2020. Geboren wurde die Idee des Upcycling-Projekts in Nordrhein-Westfalen. Jeder Automat ist ein Unikat. Wildbienen hätten es aufgrund von Flächenversiegelung, Pestizideinsatz und Monokulturen auf vielen Grünflächen immer schwerer zu überleben. Mit dem umgebauten, knallgelben Kaugummiautomaten hätte man jetzt erstmals auch in Kaiserslautern Samenmischungen und Blumenzwiebeln erwerben und für das Thema Insektensterben sensibilisieren können. Bleibt zu wünschen, dass die Vandalen ermittelt und der Automat wieder aufgestellt werden kann.