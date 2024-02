Einen erheblichen Schaden durch verunreinigtes Erdreich hat in der Nacht zum Samstag eine alkoholisierte Autofahrerin bei Katzweiler hinterlassen, schreibt die Polizei. Die 33-jährige Verkehrsteilnehmerin fuhr mit ihrem Auto auf der die L 388 von Mehlbach in Richtung Katzweiler. Kurz vor dem Kreisverkehr kam die Autofahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen ein Verkehrshinweisschild und geriet in die Grünfläche. Dort wurde offensichtlich die Ölwanne ihres Fahrzeugs beschädigt. Trotz des Verlustes der Betriebsstoffe setzte die Verkehrsteilnehmerin ihre Fahrt fort, wendete und wollte auf der Landstraße vermutlich nach Mehlbach zurückfahren. Auf halber Strecke kam es dann allerdings zum technischen Defekt und das Fahrzeug blieb stehen.

1,62 Promille im Blut

Die verständigte Polizei konnte vor Ort schnell die ersten Hinweise zur Unfallursache ermitteln, da die Autofahrerin erheblich nach Alkohol roch. Der Atemtest ergab 1,62 Promille. Die Verkehrsteilnehmerin wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Dort entnahm der verständigte Arzt eine Blutprobe. Das verunfallte Auto musste abgeschleppt werden. An der Unfallstelle blieb neben dem beschädigten Verkehrsschild eine erhebliche Ölspur zurück. Es wurden ungefähr 200 Quadratmeter Erdreich und die Fahrbahn über mehrere hundert Meter mit Betriebsstoffen verschmutzt. Ein Beauftragter der Kreisverwaltung war am Samstagmorgen vor Ort. Nach derzeitigem Stand muss das verunreinigte Erdreich mit einem Bagger entnommen und anschließend fachgerecht entsorgt werden. Der finanzielle Schaden liegt vermutlich deutlich im fünfstelligen Bereich. Die Polizei leitet gegen die Verkehrsteilnehmerin ein Strafverfahren ein. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.