Enkenbach-Alsenborn. Einmal mehr ist eine Seniorin aus dem Landkreis auf Telefonbetrüger hereingefallen und hat einem völlig fremden Mann einen sechsstelligen Geldbetrag in die Hand gedrückt.

Die Betrüger hatten die 81-Jährige nach Angaben der Polizei am Donnerstagmittag mit einem sogenannten Schockanruf unter Druck gesetzt. Ein angeblicher Polizeibeamter behauptete am Telefon, dass die Enkelin der Frau einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Radfahrerin mit zwei Kindern tödlich verletzt wurde. Nach dieser Schreckensnachricht übernahm ein angeblicher Staatsanwalt das Gespräch und machte der Seniorin weis, dass die Enkeltochter nur durch Zahlung einer Kaution in Höhe von 173.000 Euro wieder auf freien Fuß käme. Die 81-Jährige, die in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn lebt, wurde von den Betrügern am Telefon so lange in ein Gespräch verwickelt, bis ein unbekannter Mann als „Abholer“ auftauchte und im Hinterhof des Hauses alles an Bargeld, das die Seniorin auftreiben konnte, in Empfang nahm.

81-Jährige um ihre Ersparnisse gebracht

Erst danach kam der Frau in den Sinn, bei ihrer Familie wegen des vermeintlichen Unfalls nachzufragen. Da erfuhr sie, dass die Geschichte frei erfunden war und verständigte die Polizei. „Der Geldbote hatte sich da allerdings längst mit den Ersparnissen der alten Frau über alle Berge gemacht.“

Vom Geldboten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30 bis 35 Jahre alt, große, schlanke Statur, europäisches Erscheinungsbild, gepflegtes Äußeres, sprach Deutsch und trug eine Kopfbedeckung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen.

Angesichts des erneuten Betrugsfalls richtet die Polizei einen eindringlichen Appell an die Bürger: „Bitte glauben Sie nicht alles, was Ihnen Unbekannte am Telefon erzählen! Erst recht nicht, wenn der Anrufer versucht, Sie unter Druck zu setzen und Geld von Ihnen fordert! Und vor allem: Bitte übergeben Sie kein Bargeld an Fremde, die nach einem solchen dubiosen Telefonat an Ihre Haustür kommen und sich beispielsweise als Bote oder Polizeibeamter ausgeben!“