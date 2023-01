Weil gegen ihn ein Haftbefehl wegen Schlepperei vorlag, wurde ein 30-jähriger Mann am Montagmittag verhaftet. Wie die Polizei berichtet, fiel bei der Überwachung des grenzüberschreitenden Verkehrs auf der A6 ein Porsche Panamera mit deutschem Kennzeichen auf. Die anschließende Kontrolle des Fahrers in Ramstein-Miesenbach ergab, dass gegen den 30-Jährigen ein europäischer Haftbefehl aufgrund einer Ausschreibung durch Österreich wegen Schlepperei als Mitglied einer kriminellen Vereinigung bestand. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen und am Dienstag, 24. Januar, um 10 Uhr dem Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt. Hier erging der Beschluss, dass der 30-Jährige bis zu seiner Überstellung nach Österreich in der Justizvollzugsanstalt in Frankenthal untergebracht wird.