Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gute Nachrichten sind derzeit rar und man überbringt sie umso lieber. Also: Am Freitag, 11. März, 22 Uhr, wird der beliebte Kaiserslauterer Musikclub Luther wiedereröffnet. Am Programm wird schon heftig gefeilt, wie von Organisator und Musiker Helmut Engelhardt zu erfahren war. Los geht’s mit Funk und Soul.

Seit seiner Gründung im Herbst 2018 hat sich der Club mit dem großstädtischen Flair einen Platz in den Herzen der Westpfälzer erarbeitet. Denn gleich ob Musiker oder Thekenmannschaft