Ein Motorradfahrer hat am Samstagnachmittag auf der K32 bei Niederkirchen einen Unfall gebaut. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 49-Jährige mit seiner Kawasaki ZZR 1400 auf dem Weg vom Messersbacherhof in Richtung Heimkirchen, als er Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve Gas gab, ins Schlingern geriet und von der Fahrbahn abkam, berichtet die Polizei. Als die alarmierte Streife vor Ort eintraf, war der Rettungsdienst bereits dabei, den verletzten Biker zu behandeln. Über die Schwere seiner Verletzungen ist nichts bekannt. Die Maschine wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden musste. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus zwei benachbarten Orten sowie ein Hubschrauber im Einsatz.