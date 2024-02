Am Dienstagmorgen kam es auf der Lauterstraße zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer. Wie die Polizei berichtet, bog die 37-jährige Frau gegen 8.15 Uhr von der Siegelbacher Straße nach links in die Lauterstraße ein. Hierbei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der 42-jährige Mann mit seiner Maschine. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Motorrad der Marke BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst versorgte den Motorradfahrer, der sich im Anschluss selbstständig ins Krankenhaus begab. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.