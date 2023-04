Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr geht nicht in der Gruppe eins der Fußball-Verbandsliga. Der Tabellenführer SV Morlautern empfängt den Zweiten SC Idar-Oberstein. Dieses mit Spannung erwartete Spitzenspiel wird am Samstag um 16 Uhr angepfiffen. Für Hohenecken geht es dagegen am Sonntag (14.45 Uhr) gegen den VfR Baumholder nur um „die goldene Ananas“, sagt Trainer Benny Hassenfratz.

In der Partie in Morlautern geht es für beide Mannschaften um eine Menge. Vor allem um die drei Punkte, die der Sieger mit in die Meisterschaftsrunde nehmen wird. Die Tickets für