Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Gruppenphase der #WirKickenzuHause-Liga ist abgeschlossen. Nach vielen spannenden Partien an der Konsole stehen nun die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe in der K.o.-Phase, die in den nächsten Tagen gespielt wird. Für Fabio Appelshäuser, der für den SV Rodenbach an den Start ging, ist die virtuelle Reise vorbei. Enttäuscht ist er allerdings keinesfalls.

„Ich habe vor dem Start der Liga gesagt, dass für mich der Spaß im Vordergrund steht, und das hat sich auch während des Turniers nicht geändert. Trotzdem war es für