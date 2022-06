Glück im Unglück hatte ein 44-jähriger Motorradfahrer, als er am Montagnachmittag mit seinem Zweirad auf der Landstraße von Rothselberg nach Kollweiler in den Gegenverkehr geriet. Wie die Polizei berichtet, kam er in einer Kurve auf die Gegenspur und streifte einen entgegenkommenden Wagen. Durch den Unfall wurde das Zweirad so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der 44-Jährige kam dabei ohne Verletzungen davon. Der Autofahrer konnte mit seinem ebenfalls beschädigten Wagen die Fahrt fortsetzen. An der Unfallstelle wurde die Polizei von den vorsorglich verständigten Feuerwehren aus den umliegenden Orten unterstützt.