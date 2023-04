Ein 63-jähriger Mann hat sich mit seinem Wagen am Dienstagabend auf der Strecke zwischen Mehlbach und Schallodenbach überschlagen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann kurz vor 20 Uhr aus noch unbekannter Ursache mit seinem Fiat 500 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und einen Hang hinauf gefahren. Das Auto überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach im Straßengraben liegen. Der Fahrer konnte sich aus dem Wagen befreien. Er gab an, nicht verletzt zu sein. Vorsorglich wurde er für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug dürfte Totalschaden entstanden sein. Es wurde von einer Fachfirma wieder auf die Räder gestellt und abgeschleppt. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz.