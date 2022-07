Ein 50-jähriger Mann aus dem Kreis Kaiserslautern ist am Samstag auf der K25 zwischen Rodenbach und Einsiedlerhof mit seinem Auto aus der Kurve geflogen. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, so die Polizei, verlor er die Kontrolle über das Steuer und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kollidierte mit einem Zaun, auf dem er mit der Fahrzeugseite liegen blieb. Der 50-Jährige, der nur leichte Verletzungen erlitten hatte, konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Laut Polizei hatte er zu viel getrunken: Der Alkotest zeigte einen Pegel von 1,73 Promille an. Seinen Führerschein ist er erstmal los.