Großbrand im Geschäftsviertel an der Königstraße, vis-à-vis des früheren Pfaff-Geländes: Bei dem Feuer wurden die Geschäftsräume der Sanitätshaus + Orthopädietechnik Ank und des Auto Sicherheits Center (ASC) vernichtet. Die Polizei geht von einem Millionenschaden aus.

Bei dem Brand in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Königstraße sind zwei Geschäftsgebäude zerstört worden. Das Feuer war in der Kfz-Werkstatt