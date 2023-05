Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ohne Glanz gewinnt die U17 des 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 gegen den FC Homburg. Der Tabellenführer der B-Junioren Regionalliga Südwest muss lange auf das vorentscheidende 2:0 warten. Bereits am Mittwoch steht das Duell gegen „eine der besten Mannschaften der Liga“ an, wie FCK-Trainer Dennis Will berichtet.

„Grundsätzlich war es auf jeden Fall ein verdienter Sieg, aber wir haben es uns wieder etwas schwer gemacht. Wenn wir unsere Chancen besser nutzen oder noch sauberer im eigenen Ballbesitz