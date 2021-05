Vier Mini-Ponys mischen das Pferdecentrum von Melanie Bischoff auf. Während die Kinder auf dem Hof überglücklich sind, gibt es andere, denen durchaus mal die Panik im Auge steht.

Zartes Hufgetrappel kündigt sich an: Lina, Hermine, Silvana und Smartie flanieren vorbei. Alles dran, was ein echtes Pferd ausmacht, aber alles in knuffiger Miniaturausgabe: Hellwach spitzeln die kleinen Äuglein unter dem Mähnenschopf hervor. Der Blick macht deutlich, die vier Mini-Shettys ruhen in sich, kennen aber genau ihre Wirkung – und die ist ziemlich einnehmend.

„Seit die Ponys hier sind, dreht sich bei einigen der Mädels alles um die Minis“, muss Melanie Bischoff herzhaft lachen. Dabei gibt es für Reitschüler auf ihrer Reitsportanlage in Miesau schon immer reichlich Pferde zum Lernen, fürs Herz, zum Anlehnen.

Trotzdem, seit die ziemlich kleinen Ponys mit in Miesau auf der Anlage leben, sind sie für viele das Highlight. Nein, ganz so hat sie sich das nicht vorgestellt, gibt die erfolgreiche Springreiterin, Trainerin und Ausbilderin junger Pferde, zu, dass sie den Charme und die Wirkung der Kleinen fast unterschätzt hat.

Aufs Pony gekommen

Der Zufall wollte es so, eine Freundin der Ausbilderin stellte Lina, das sechsjährige Füchschen, bei ihr unter. Zu beobachten, welch Anziehungskraft dieses kleine, leicht rundliche Pony auf Klein aber auch auf Groß hatte, gab bei Bischoff den Anstoß, sich in ihrem Reitbetrieb noch weiter zu öffnen und weitere Wege zu gehen.

„Bei den Minis sind die Kinder auf Augenhöhe, können alleine satteln, trensen, führen sowieso“, erzählt Bischoff was hinter ihrer Überlegung steht, neben ihren Springkrachern, den Beritt-, den Privat- und den zahlreichen Schulpferden solch kleine Minishetlandponys mit in den Betrieb einzubinden.

Der schwarze Smartie und seine drei weiblichen Kolleginnen sind also sozusagen dienstlich auf der Anlage, sollen schon ganz kleine Kinder an den Umgang mit den Pferden heranführen und so bei dem einen oder der anderen auch den Grundstein für ein erfülltes Reiterleben legen.

Die Pony-Ausbildung

Seit gut einem Monat sind die Mini-Shettys nun da und gehen inzwischen auch alle brav unterm Sattel. „Smartie läuft wie ein Uhrwerk durch die Bahn. Da müssen die Kinder nur die Balance halten“, ist die Reiterin aus Leidenschaft ziemlich von ihren neuen „Mitarbeitern“ begeistert. Selbst hat sie die Minis, die kaum an die 80 Zentimeter Stockmaß heranreichen und teils noch deutlich kleiner sind, natürlich nicht eingeritten. Es waren die achtjährige Jule und die neunjährige Lena, die schon lange auf dem Hof sehr talentiert reiten, die hier ganze Arbeit geleistet haben, gibt Bischoff unumwunden zu. Natürlich war sie oder eine ihrer Trainerinnen dabei. Sie haben die Mädels auf den Ponys anfangs an der Longe unterstützt.

Ziel ist es nun, mit dem neu gegründeten „Pony-Kids-Club“ und den vier Miniponys den Grundstein für ein harmonisches Miteinander zwischen Mensch und Pferd zu legen. Auch bei Bodenarbeitskursen, die im Pferdecentrum sehr gefragt sind, sollen die Ponys mit von der Partie sein. „Wenn die Kinder so ein Mini alleine durch die Bahn führen können, macht das Kinder schon stolz“, kann sich Bischoff an dem, was da in allen ausgelöst wird, erfreuen. „Was will ich mehr, als dass alle zufrieden und glücklich sind?“

Familienausflug mit Pony

Aber nicht auf der Anlage sollen die Minis für Glücksmomente und gesteigertes Selbstbewusstsein sorgen. Lina, Smartie, Hermine und Silvana werden zukünftig auch Eltern und ihre Kinder auf Familienausflügen begleiten. Das ist der Plan. „Wir legen noch Routen fest, auf denen man 30 Minuten oder eine Stunde mit den Ponys laufen kann“, blickt Bischoff nach vorne. Am Anfang laufe dann selbstverständlich jemand Erfahrenes vom Hof mit.

Also alles prima im Pferdecentrum, alle glücklich, oder? Noch nicht ganz. Zum einen musste der für den 16. Mai geplante Reitertag trotz der vorgelegten Hygienemaßnahmen verschoben werden. „Den holen wir so schnell wie möglich nach“, sagt Melanie Bischoff dazu.

Tja und dann wäre da noch der große Schimmel, unter Bischoff ein erfolgreiches Springpferd. Ein Bild von einem Pferd! Allein die Mini-Shettys verursachen ihm ziemliches Unbehagen bis hin zur sichtbaren Panik im Auge. „Er ist nicht das einzige Pferd, das sich noch an die Minis gewöhnen muss“, sieht das die Stallbesitzerin aber völlig entspannt.