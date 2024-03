Trotz aller Fortschritte, bestehen bei der Gleichstellung zwischen Mann und Frau noch erhebliche Unterschiede. Mit viel Humor wird diese ungleiche Behandlung von Kabarettistin Heike Sauer als Marlies Blume aufgegriffen – auch am Samstagabend im Sängerheim in Erzenhausen. Viel Tiefgründiges war dabei.

Euphorisch tritt die Bühnenfigur vor das Publikum. Bereits nach wenigen Sekunden entführt die Frohnatur mit ihrem Programm „Zur Sache Frau“ die rund 100 Zuschauer in ihre rosarote Welt. Wie es sich für einen Menschen mit guten Manieren gehört, stellt sich Blume zunächst einmal selbst vor – und dies ganz eindeutig schwäbelnd. So weist sie direkt auf ihre beste Eigenschaft hin: „Nicht blöd.“

Und so nimmt sie das Publikum am Samstagabend – einen Tag nach dem Weltfrauentag – auf eine rasante Reise mit vielen Lachern mit. „Ich habe nichts gegen Männer, aber ich finde uns Frauen genauso toll.“ Unmissverständlich weist die gut gelaunte Marlies Blume auf ihr Anliegen hin. Und das sei weit mehr als „Emanzengefasel“. Schließlich wäre das auch viel zu öde. Viel mehr nutzt Blume ihre Mimik und Gestik, um beispielsweise die Verdienstungleichheit zwischen den Geschlechtern auszudrücken. Kabarett, wie es sein sollte.

Großer Bedarf an Kläranlagen

Schon wenige Augenblicke später ertönen Gesangseinlagen von der Bühne, die zumindest erahnen lassen, dass bei diesem Kabarettabend auch ein Hauch von Musical mitschwingen wird. Es sind die emotionalen Brüche, die den Auftritt so besonders machen. Zunächst noch bei munterer Musik gelacht, herrscht Sekunden danach bedächtige Stille. Doch die ist gewollt.

Blume nutzt das Scheinwerferlicht und die daran geknüpfte Aufmerksamkeit, um auf das gestiegene Ausmaß von Gewalt gegen Frauen hinzuweisen, die diese durch Partner oder Ex-Partner erleiden. Für Blume ist es daher wenig verwunderlich, dass der Bedarf an Kläranlagen so groß ist: „Es gibt zu viel Mist auf der Welt.“ Selbst bei solch vermeintlichen Schenkelklopfern hält sich das Publikum an dieser Stelle schweigend zurück. Zu erdrückend sind die zuvor gehörten Zahlen.

„Möge die Macht mit euch sein!“

Doch das von Kopf bis Fuß in Rosa gekleidete Energiebündel wäre nicht Marlies Blume, wenn es nicht einen passenden und zugleich lustigen Ratschlag parat hätte. „Mehr Macht den Frauen!“ Nur so könne mit den Machtstrukturen gebrochen werden. Angelehnt an den bekannten Ausspruch des Yedi-Meisters Yoda aus dem Star-Wars-Universum ruft sie deshalb auch den Frauen im Saal zu: „Möge die Macht mit Euch sein!“ Darüber lachen übrigens nicht nur die Frauen.

Auch so mancher Mann ist im Publikum vertreten. Im Gegensatz zur Besetzung von Machtpositionen, sind zumindest an diesem Abend die Frauen in der Überzahl. Übrigens auch ein Thema, dem sich Marlies Blume mit ihrem gekonnten Charme nähert. Getragen von der Wirkung der knalligen Farbe, die nicht nur das Kostüm, sondern auch das Bühnenbild prägt. Schließlich soll man sofort wissen, welchem Geschlecht mehr Macht zugestanden werden sollte. Das Konzept kommt an. Begeistert erhebt sich das Publikum mit langanhaltendem Applaus von den Stühlen nach einer letzten musikalischen Darbietung der Akteurin. Der Wechsel zwischen Humor und Ernsthaftigkeit scheint jedenfalls geglückt.