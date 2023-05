Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit 31 Jahren ist der Ersatztorwart des FC Bayern München, Sven Ulreich, im Jahr 2019 in die Fußball-Nationalmannschaft berufen worden. Für fast alle Sportler fängt eine Karriere in einem Nationalkader schon in jungen Jahren an. Ultraläufer Max Kirschbaum aus Otterbach ließ sich für seine erste Nominierung Zeit: Er ist 35, als ihn kurz vor den Weihnachtsfeiertagen ein ganz besonderes Geschenk überraschte.

Youssoufa Moukoko vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und Florian Wirtz waren noch nicht einmal volljährig, als sie für die Nationalmannschaft der Herren