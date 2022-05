Während vom Betze die Fan-Gesänge herüberschallten und sich die letzten FCK-Anhänger für den Marsch ins Stadion bereit machten, wurde auf dem Messeplatz am Freitagabend offiziell die Maikerwe eröffnet. „Endlich, endlich wieder Kerwe“, sagte Bürgermeisterin Beate Kimmel im Zelt der Schaustellerfamilie Jäckel, wo das Fass Bier auf den traditionellen Anstich wartete. Der Werkvolk-Fanfarenzug aus Bann hatte mit kräftigen Bläser- und Trommelklängen den Auftakt dazu gemacht.

Obwohl das Barbarossa-Land in Corona-Zeiten – mit Tests, Kontaktdatenerfassung und Warte-Schlangen – auch erfolgreich war, freuten sich alle, „endlich wieder unbeschwert und ohne Einschränkungen feiern zu können“, wie Schaustellerin Susanne Henn-Marker bekräftigte. Ausnahmsweise legte Kimmel nicht selbst Hand an, sondern gab das Recht des Fassanstichs an Marktmeister Dietmar Keller ab. Nach zwei Hammerschlägen floss das Bier und elf Tagen Kerwe-Vergnügen nach zwei Jahren Pause stand nichts mehr im Wege.