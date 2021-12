Dass jemand auf den Bahngleisen herumläuft und mit Steinen auf Autos wirft, hat ein Zeuge der Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitgeteilt. Vorsorglich wurde der Bahnverkehr auf der betroffenen Strecke gestoppt. Eine Streife rückte aus, konnte aber niemanden mehr auf den Gleisen sichten, berichtet die Polizei. An der beschriebenen Stelle fanden die Beamten ein Auto, dessen Scheibe und Außenspiegel durch Steinwürfe beschädigt waren. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Bei einer Suche in der Umgebung entdeckten die Einsatzkräfte einen Mann, auf den die Personenbeschreibung des Zeugen passte. Zu den Vorwürfen äußerte sich der 34-Jährige nicht. Nach der Überprüfung seiner Personalien durfte er gehen. Die weiteren Ermittlungen laufen.