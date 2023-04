Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einige der Starter aus der Region vermochten beim Clubsport-Automobil-Slalom vom Motorsportclub Brücken auf der Landstraße zwischen Krottelbach und Bubach mit guten Platzierungen auf sich aufmerksam zu machen.

In der Klasse der Serienfahrzeuge bis 1800 Kubikzentimeter Hubraum fuhr Manfred Weller aus Sembach im BMW 318 IS am ersten Veranstaltungstag auf Rang zwei und lag damit unmittelbar vor seinem Vater Oskar