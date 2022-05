Als ehemaliges Walddorf mit langer Tradition kann Mölschbach in diesem Jahr auf 800 Jahre zurückblicken. Ein Grund, das Jubiläum vielfältig zu feiern. Los geht es am Samstag mit einer Irish Folk Night. Höhepunkt ist ein Festwochenende im Juni.

„Mölschbach hat in den vergangenen Jahren einen Schritt nach vorne gemacht.“ Auch wenn die Einwohnerzahl mit 1100 relativ stabil sei, habe sich Mölschbach verjüngt, sagt Jörg Walter, seit 2007 Ortsvorsteher des Stadtteils. Ältere Einwohner seien gestorben, junge Familien zugezogen. „In Mölschbach steht kein Haus mehr leer.“ Die Nachfrage junger Familien nach Wohnraum sei groß. Verkaufte Häuser seien zum Teil umgebaut und renoviert worden.

Entsprechend gefragt sind die Plätze im Kindergarten. Der ist zurzeit mit 50 Kindern gut belegt. Eine Grundschule hat der Ort nicht mehr. Grundschüler werden mit dem Bus zur Stresemannschule hin- und zurückgebracht. Mit 13 Busverbindungen sei Mölschbach an Werktagen gut an die Innenstadt angebunden. „Die Lage von Mölschbach mitten im Wald ist einmalig“, verweist Walter auf die Natur und die von der grünen Lunge ausgehende Atmosphäre. Es gebe keinen Durchgangsverkehr und die straßenmäßige Anbindung an Kaiserslautern sei in Ordnung. Was Walter weiter freut: dass sich der Mölschbacher Dorfladen an der Ecke Johanniskreuzer Straße/Mölschbacher Straße bis heute großer Beliebtheit erfreut. Eine solche Nahversorgung sei nicht mehr überall selbstverständlich.

Im Vorfeld wurde ein Verein gegründet

Die Vorbereitungen zum Jubiläum haben engagierte Mölschbacher Bürger zusammenrücken lassen. Von Walter initiiert wurde im Vorfeld der Verein „Wir sind Mölschbach – Jugend, Senioren, Kerwe, Kultur, Natur“ gegründet. Unter seinem Vorsitz haben sich 40 Personen gefunden, die sich mit kreativen Ideen für die Jubiläumsfeierlichkeiten engagieren. Walter ist nicht entgangen, dass es Bürger sind, die sich weder in Vereinen noch in der Politik bislang eingebracht haben.

Nachdem das Programm zum Jubiläum stand, hat sich der Ortsvorsteher mit einer kleinen Delegation nach Douzy, der Partnergemeinde in den französischen Ardennen, aufgemacht und die Stadtspitze von Douzy persönlich zum Festwochenende am 24. und 25. Juni nach Mölschbach eingeladen. Mölschbach ist seit 1967 partnerschaftlich mit Douzy verbunden. Jährlich wechselseitige Begegnungen haben zur Festigung und Vertiefung der Jumelage beigetragen.

Französische Partner sind auch eingeladen

Die offizielle Jubiläumsfeier mit Gästen aus Douzy und mit Mölschbacher Künstlern wird am Samstag, 25. Juni, 19 Uhr, in der Turnhalle über die Bühne gehen. Bereits ab 14 Uhr startet am Sportplatz das Dorffest. Am Vortag, 24. Juni, 18.30 Uhr, fällt auf dem Kerweplatz der Startschuss zur Mölschbacher Kulturnacht. Geboten wird eine deutsch-amerikanische Comedyshow, die Mölschbacher Jazzcombo, die Big Band der Emmerich-Smola-Musikschule und die Uni-Big-Band werden aufspielen. Ab 23 Uhr werden der Lichtkünstler Ingo Bracke und Hans Trinkaus die katholische Kirche Sankt Blasius illuminieren.

Besondere Veranstaltungen aus den Bereichen Kultur und Natur bereichern das Jubiläumsprogramm. Künstler aus Mölschbach haben sich zusammengetan und laden am Wochenende, 2. und 3. Juli, zu einer Kunstausstellung ins evangelische Gemeindehaus ein. Bei der Ausstellung wird auch Erika Inger, eine Steinbildhauerin aus Südtirol, zugegen sein. Von ihr stammt die Skulptur „Plus Minus“. Die zwei schweren Sandsteinblöcke, die sie auf dem Bildhauersymposium 2020 im Steinbruch Picard bearbeitet hat, haben jetzt ihren Platz in der Ortsmitte von Mölschbach. Für November sind in der Turnhalle zwei Theaterabende mit der Mölschbacher Laienspielgruppe vorgesehen.

Natur spielt große Rolle

In einem Ort, der mitten im Wald liegt, spielt die Natur eine besondere Rolle. Dazu, die Natur um Mölschbach besser kennenzulernen, lädt Gudrun Krennrich ein. Sie bietet am Donnerstag, 26. Mai, eine Waldbauernwanderung an, am Donnerstag, 16. Juni, eine Hexengartenschau und am Sonntag, 30. Oktober, eine Märchen- und Sagenwanderung.

Dass man sich mit einem Garten einen Lebenstraum erfüllen kann, zeigen Claudia Weber und Guido Pfalzer am 11. Juni bei einer Führung durch ihren eigenen Garten. Zu einer Fledermausführung im Eulental laden die beiden am 29. Juli ein.

„An der Natur um Mölschbach erfreuen sich alle Generationen“, berichtet Walter von Eltern mit ihren Kindern, von Spaziergängern und Wanderern, die den Wald um den südlichsten Stadtteil von Kaiserslautern in ihrer Freizeit aufsuchen. Ebenso die Mountainbiker, erinnert er daran, dass Mölschbach als einzige Stelle in Kaiserslautern an die Mountainbike-Tour durch den Pfälzerwald bis hinein in die Südpfalz angebunden ist.

10.000 Euro hat Walter für die Ausrichtung der Feierlichkeiten veranschlagt. 80 Prozent der Kosten seien durch das eigene Budget, Zuwendungen der Stadt und durch Sponsoren gedeckt. „Wir bauen auf weitere Sponsoren“, gibt sich der Ortsvorsteher zuversichtlich. Für alle Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläums ist der Eintritt frei, hebt er hervor.

Information

Einen Veranstaltungskalender zum 800. Jubiläum von Mölschbach gibt es im Internet unter www.wir-sind-moelschbach.de .