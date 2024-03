Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Liedesperlen“ stellt Chansonsängerin Anna Janina Remsperger zusammen mit ihrem Pianisten Stefan Bernhardt in ihrem „liederlichen Stück“ am Samstagabend auf der Werkstattbühne des Pfalztheaters in Kaiserslautern vor. Ein frivoler Streifzug durch 100 Jahre deutsche Chansongeschichte.

Die Sängerin und Liedermacherin aus Ingolstadt, die 2021 mit dem Hesse-Preis der Udo-Lindenberg-Stiftung ausgezeichnet wurde, ist mit ihrem alten Überseekoffer frisch aus Frankreich