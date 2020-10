Erfolgreich bei der Verleihung der Kinoprogrammpreise des Landes waren erneut das Union-Kino Kaiserslautern und das Provinzkino Enkenbach. Sie wurden von Kulturminister Konrad Wolf in Mainz ausgezeichnet.

Kulturminister Konrad Wolf hat in Mainz die Kinoprogrammpreise des Landes verliehen. Coronabedingt wurde die 29. Preisverleihung nicht wie üblich in einem Kino, sondern im rheinland-pfälzischen Kulturministerium durchgeführt. „Die Programmkinos sind gerade in den ländlichen Regionen des Landes essenzielle Kulturorte. Es ist ein schönes Zeichen, dass wir über so viele Programmkinos verfügen, die durch ihre regionale Verankerung wichtige Orte des sozialen Lebens sind. Der Kinoprogrammpreis ist deshalb die Auszeichnung für das Engagement um Filme abseits des Mainstreams und für die Bemühung, ein kulturell vielfältiges Programm anzubieten“, so Kulturminister Wolf.

Insgesamt 20 Kinos hatten sich erfolgreich um einen Kinoprogrammpreis beworben. Die eingereichten Unterlagen waren von einer fünfköpfigen Fachjury gesichtet und bewertet worden. Als Prüfkriterien lagen unter anderem Programmvielfalt und das Engagement für ein kulturell ambitioniertes Kinoprogramm zugrunde. Das Lauterer Union-Studio für Filmkunst sowie das Provinz-Programmkino Enkenbach durften sich in allen drei Kategorien – Allgemeines Filmprogramm, Kinder- und Jugendfilmprogramm, Kurzfilmprogramm – über eine Auszeichnung freuen, das Union über den 1. Preis für das Allgemeine Filmprogramm.