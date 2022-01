Ein Sattelzug, der in Schlangenlinien auf der A6 in Richtung Mannheim unterwegs war, ist einer Streife der Autobahnpolizei am Samstagmorgen aufgefallen. Es folgte eine Kontrolle. Bei dem 38-jährigen Fahrer konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille, berichtet die Polizei weiter. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zur Sicherstellung des Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr eine Sicherheitsleistung einbehalten. Der Führerschein wurde sichergestellt, die Weiterfahrt bis zum Eintreffen eines Ersatzfahrers untersagt.