„Schwimmen. Spenden. Wenden.“ heißt es am Samstag, 8. Juli, im Warmfreibad. Der Kaiserslauterer Schwimmsportklub (KSK) legt nach der Spendenschwimmpremiere im vergangenen Jahr nach.

Der KSK ruft alle Menschen auf, die Spaß am Schwimmen haben und dies für einen guten Zweck tun wollen, sich am 8. Juli von 16 bis 20 Uhr zu beteiligen. Dazu sollte jeder einen Sponsor haben, der pro Meter oder Wende, das entspricht 50 geschwommenen Metern, Geld spendet. Ein Pauschalbetrag geht auch, teilt der KSK mit. Wer keinen Sponsor finde, könne auch für sich selbst spenden. Dabei spiele es keine Rolle ob jemand privat, geschäftlich oder für eine Organisation ins nasse Element springt.

„In diesem Jahr gehen alle Spenden an das Kinder- und Jugendhospiz Rückenwind Kaiserslautern“, berichtet Ulrike Eschbach vom KSK. Sie hofft daher, dass viele Meter im Wasser zurückgelegt werden und eine hohe Geldsumme zusammen geschwommen wird. Es komme dabei überhaupt nicht darauf an, wie schnell oder wie elegant man sich fortbewege. „Einzig die Motivation zählt“, so Eschbach.

Der Hospizverein, Betreiber des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes, will die Spende nutzen, um Geschwister verstorbener Kinder und Jugendlicher in ihrer Trauerarbeit zu begleiten und entsprechende Hilfsangebote anzubieten.

Die Startgebühr beträgt fünf Euro und enthält den Eintritt ins Bad. Weitere Informationen zum KSK-Spendenschwimmen, Anmeldeformulare oder Sponsorenkarten gibt es unter spendenschwimmen-ksk.de.