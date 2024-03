Die dreimalige Gewichtheber-Senioren-Weltmeisterin Korinna Diehl hat auf dem Weg zum vierten Titelgewinn auf nationaler Ebene wieder zugeschlagen.

Die Heberin der TSG Kaiserslautern wurde bei den deutschen Meisterschaften der Masters in Nagold (Baden-Württemberg) nicht nur Meisterin in ihrer Klasse der 60- bis 64-Jährigen, sondern wurde auch durch ihre drei Titel im Vorjahr und höchste Sinclair-Wertung mit einem Glaspokal als Masterin aller Klassen geehrt.

„Der Wettkampf war schon anstrengend, lief aber gut. Mein Mann Frank hat mich super durch den Wettkampf geleitet, sodass ich mich auf meine Versuche fokussieren konnte. Ich bin glücklich, dass ich den Wettkampf ohne Fehlversuche beenden konnte“, resümiert Diehl freudig.

Im Abschnitt der 18 Frauen der Altersklasse vier bis sieben ging es beim Aufwärmen eng zu. Allein in der Klasse AK 6 bis 59 Kilogramm lief es schon beim Reißen recht gut. Nach 38 Kilo riss Diehl 41 Kilo im Halbstand, während sie 44 Kilo – gleichzeitig deutscher Rekord in ihrer Klasse – in der Hocke zur Hochstrecke brachte. Diehl dazu: „Den Rekord wollte ich haben. Er hat mich im weiteren Verlauf ermuntert, Weiteres zu wagen.“

Zweikampfrekord geknackt

Zur Sicherung des Titels startete sie im Stoßen mit gültigen 48 Kilo. Da sie sich gut fühlte, peilte sie über 52 Kilo den Zweikampfrekord von 100 Kilo an. Nachdem sie die beiden ersten Versuche im Stand gehoben hatte, war sie im dritten aus der Hocke schwer aufgestanden. Letztlich war der Ausstoß aber technisch sehr gut, der Rekord war geschafft.

Nach dem ersten Wettkampftag führt Korinna Diehl mit 242,42 Punkten die Sinclair-Wertung der 18 Heberinnen in der Altersklasse vier bis sieben an. Die Sinclair-Wertung ist eine Methode, um alle Gewichtsklassen im olympischen Gewichtheben zu vergleichen. Entgegen früheren Meisterschaften, bei denen die einzelnen Altersklassen bewertet wurden, gilt 2024 die Wertung über alle Altersklassen.

„Ich bin überglücklich. Deutscher Rekord und neue Saisonbestleistung, das ist eine Bestätigung meines Trainings. Dazu kommt noch die tolle Ehrung als Masterin 2023“, bilanziert Diehl und fügt an: „Eigentlich hatte ich vor dem Wettkampf etwas Angst, dass ich nicht ganz so fit bin wie vorgenommen. Im Laufe des Wettkampfes stabilisierte sich aber mein Zustand.“