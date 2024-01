Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bereits zum 14. Mal präsentierten sich die Messinggötter in der Festhalle in Schneckenhausen, am vergangenen Freitag jedoch zum Jahresanfang und nicht wie gewohnt zum Jahresausklang. Gemeinsam mit herausragenden Gästen zündete das Ditzner Twintett um die Zwillinge Roland und Bernhard Vanecek sowie den Schlagzeuger Erwin Ditzner wieder ein musikalisches Feuerwerk. Am Samstag fand das Konzert in Sippersfeld statt.

Roland Vanecek ist ein Phänomen. Am Freitagvormittag probte er noch mit dem Hessischen Staatstheater Wiesbaden für Richard Wagners „Rheingold“ und am Abend stand er schon auf